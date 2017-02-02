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11:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Вспыхнувший в Пермском авиационном техникуме пожар потушен

Никто не пострадал.

Пожар, вспыхнувший в Пермском авиационном техникуме, ликвидирован. Никто не пострадал в результате ЧП, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в службу спасения сегодня, 2 февраля, в 10:15 (время местное). По указанному адресу (ул. Луначарского, 24) выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники электрических сетей, бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Ликвидация огня началась в 10:18, и через 40 минут пожар был локализован. «Ликвидация — 11:15 (мст). Пострадавших нет. Ущерб и причины пожара устанавливаются», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в ликвидации ЧП приняли участие 47 человек. Задействовано 12 единиц техники.

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