Миллеровский завод задолжал работникам пять миллионов рублей

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора предприятия Олега Джагупова по статье «Невыплата заработной платы».

«По версии следствия, Джагупов из личной заинтересованности свыше трех месяцев частично не выплачивал заработную плату 39 работникам данного предприятия, а также свыше двух месяцев — 26 работникам на общую сумму более 5 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Уголовное дело направлено в суд. На данный момент работникам завода выплатили 3,1 миллионов рублей.