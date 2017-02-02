Миллеровский завод задолжал работникам пять миллионов рублей
Миллеровский завод металлургического оборудования задолжал сотрудникам более пяти миллионов рублей.
Миллеровский завод металлургического оборудования задолжал сотрудникам более пяти миллионов рублей.
Прокуратура района утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора предприятия Олега Джагупова по статье «Невыплата заработной платы».
«По версии следствия, Джагупов из личной заинтересованности свыше трех месяцев частично не выплачивал заработную плату 39 работникам данного предприятия, а также свыше двух месяцев — 26 работникам на общую сумму более 5 млн рублей», — сообщает
Уголовное дело направлено в суд. На данный момент работникам завода выплатили 3,1 миллионов рублей.