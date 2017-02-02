Житель Калининграда пытался перебросить через границу 720 пачек сигарет

Установлено, что житель Калининграда выехал через МАПП Чернышевское за рулем «Фольксвагена Пассата», а после прохождения паспортного и таможенного контроля посетил магазин беспошлинной торговли, где приобрел 720 пачек сигарет Golden Gate Blue. Далее, через служебный вход магазина он попытался перебросить сумку с табачными изделиями на сопредельную сторону, но не рассчитал силы — сумка приземлилась на нейтральной полосе, в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

Действия мужчины не остались незамеченными и его задержали. Сигареты изъяты. Возбуждено дело об административном правонарушении.