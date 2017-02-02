Следователи проводят проверку по факту смерти семилетней девочки в Аргаяше

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в следственном управлении СК РФ по Челябинской области, девочка страдала хроническим заболеванием — с раннего возраста она болела обструктивным бронхитом. В понедельник, 30 января, она пожаловалась на ухудшение самочувствия. Родители дали ребенку лекарство, оно не помогло и тогда они отвезли ее в больницу. В медицинском учреждении девочку поместили в реанимационное отделение, но спасти ребенка медикам не удалось.

По факту смерти девочки проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.