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12:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Следователи проводят проверку по факту смерти семилетней девочки в Аргаяше

Следователи Аргаяшского района (Челябинская область) выясняют обстоятельства смерти семилетней девочки в районной больнице.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в следственном управлении СК РФ по Челябинской области, девочка страдала хроническим заболеванием — с раннего возраста она болела обструктивным бронхитом. В понедельник, 30 января, она пожаловалась на ухудшение самочувствия. Родители дали ребенку лекарство, оно не помогло и тогда они отвезли ее в больницу. В медицинском учреждении девочку поместили в реанимационное отделение, но спасти ребенка медикам не удалось.

По факту смерти девочки проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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