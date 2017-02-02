Первое судебное заседание над виновником жуткого ДТП со «скорой» пройдет в больнице

Именно Филин в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, что и привело к трагедии. Пока он не может ходить. «Изначально предполагалось провести первое заседание по уголовному делу по видеосвязи из медицинского учреждения, но по состоянию здоровья Филин не может принимать в этом участия. Поэтому судья сам придет к нему в лечебное учреждение», — рассказали корреспонденту «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Курчатовского районного суда.

Напомним, жуткая трагедия с каретой «скорая» шокировала челябинцев. Восьмого октября 2016 года в шесть часов утра южноуралец Александр Филин сел за руль «Хонды Цивик» пьяным. В итоге молодой мужчина протаранил машину скорой помощи, в которой везли маму с 10-месячным малышом. В результате «скорая», получив удар, врезалась в опору электропередач, переломив ее пополам.

Малыш погиб, его мама получила травмы. 26-летний фельдшер челябинской станции скорой медицинской помощи Владислав Исламов и 60-летний водитель Сергей Федерягин скончались. Также пострадал еще один медицинский работник — 22-летний фельдшер Лиза Гроза.