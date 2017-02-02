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12:31 (мск), источник: Крым Press

Феодосийская полиция задержала похитителей миллиона

Миллион украли, миллион отдали, еще миллион придется выплатить. Феодосийская полиция задержала подозреваемых в присвоении крупной суммы денег одной из местных фирм.

Так, в дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступило сообщение от руководителей одной из местных фирм о том, что неизвестными из сейфа учреждения были похищены денежные средства в размере 1 млн. 225 тыс.рублей. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Феодосии установили личности подозреваемых в совершении преступления. Злоумышленниками оказались 22-летняя жительница Феодосии, работающая кассиром на данном предприятии и имеющая ключи от сейфа, и ее приятель — 27-летний житель Ленинского района. Девушка пояснила полицейским, что похитила деньги с целью отдать крупный долг своему знакомому, ставшему подельником, — сообщили в пресс-службе МВД по РК. В ходе обыска по месту проживания подозреваемых сотрудники полиции изъяли часть денег.

Возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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