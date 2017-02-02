Феодосийская полиция задержала похитителей миллиона
Миллион украли, миллион отдали, еще миллион придется выплатить. Феодосийская полиция задержала подозреваемых в присвоении крупной суммы денег одной из местных фирм.
Миллион украли, миллион отдали, еще миллион придется выплатить. Феодосийская полиция задержала подозреваемых в присвоении крупной суммы денег одной из местных фирм.
Так, в дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступило сообщение от руководителей одной из местных фирм о том, что неизвестными из сейфа учреждения были похищены денежные средства в размере 1 млн. 225 тыс.рублей. В ходе проведения комплекса
Возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.