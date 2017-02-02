Журналист Би-би-си опубликовал видео украинских танков в Авдеевке

«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, которые, как казалось, готовились к атаке. Мы можем слышать, что здесь нет никакого прекращения огня», — подписал видео Барридж.

Ролик журналист разместил на своей странице в Twitter.

Как сообщил «РИА Новости» замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, украинские силовики концентрируют силы и вооружение вблизи Авдеевки. По его словам, они готовятся «к наступательным действиям». ​

«Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до десяти рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов», — сказал Басурин. Он также добавил, что силовики перебросили тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня ближе к линии соприкосновения.

МИД Украины 30 января обвинил «российские террористические силы» в обострении ситуации в Донбассе. Россия в свою очередь призывала украинские власти прекратить «вооруженные провокации» в Донбассе и соблюдать минские договоренности.