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2 февраля, источник: РБК

Журналист Би-би-си опубликовал видео украинских танков в Авдеевке

Корреспондент телеканала Би-би-си Том Барридж опубликовал видео, на которых запечатлены вошедшие в Авдеевку танки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник: AP 2016

Ролик журналист разместил на своей странице в Twitter.

«Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, которые, как казалось, готовились к атаке. Мы можем слышать, что здесь нет никакого прекращения огня», — подписал видео Барридж.

В ролике танки стоят среди жилых домов, а возле находятся украинские военнослужащие.

Как сообщил «РИА Новости» замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, украинские силовики концентрируют силы и вооружение вблизи Авдеевки. По его словам, они готовятся «к наступательным действиям». ​

«Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до десяти рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов», — сказал Басурин. Он также добавил, что силовики перебросили тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня ближе к линии соприкосновения.

МИД Украины 30 января обвинил «российские террористические силы» в обострении ситуации в Донбассе. Россия в свою очередь призывала украинские власти прекратить «вооруженные провокации» в Донбассе и соблюдать минские договоренности.

В пресс-службе донецкой администрации 1 февраля, заявили о договоренности по прекращению огня, чтобы начать работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки.

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