В Олевске в результате серии обысков изъяли более полутонны янтаря
Полиция провела обыски по делу о уголовных разборках между местными копателями янтаря и приезжими из Львовской области 16 января.
Полиция провела обыски по делу о уголовных разборках между местными копателями янтаря и приезжими из Львовской области 16 января.
На Житомирщине СБУ изъяла у организаторов янтарного бизнеса 660 килограммов янтаря и оружие. В Олевске и еще 5 районах области работники СБУ провели серию обысков в рамках досудебного расследования по делу о уголовных массовых беспорядках между местными копателями янтаря и приезжими из Львовской области 16 января 2017 года. Об этом сообщает
В сообщении отметили, что «в ходе спецоперации изъяли 660 килограммов
Сейчас продолжаются
Сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook отметил, что это была «первая волна обысков».
«После январской стрельбы в Олевске было одновременно снято местных руководителей прокуратуры и полиции, которые спокойно жили в эпицентре янтарной лихорадки. Сегодня провели первую волну обысков. Изъято полтонны янтаря, оружие. Страна крайне нуждается в законодательном урегулировании этого вопроса», — сообщил Юрий Луценко.
Напомним, в городе Олевск Житомирской области 16 января произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. Инцидент произошел около часа ночи на центральной площади города. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо — жители Олевского района и еще трое — львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Участниками стрельбы стали люди, которые имеют отношение к незаконной добыче янтаря. По факту перестрелки в Олевске Житомирской области арестованы пятеро участников.