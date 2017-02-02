В Нефтегорский суд поступило дело против двух экс-полицейских

По версии предварительного следствия, в ноябре 2015 г. обвиняемые, будучи сотрудниками уголовного розыска местного райотдела полиции, предложили 22-летнему жителю райцентра Алексеевка прекратить в отношении него уголовного дело, возбужденное по факту кражи бензинового генератора. До этого правоохранители избивали подозреваемого за то, что тот отказался дать признательные показания.

Вскоре обоих задержали с поличным после получения 50 тыс. рублей. Бывшие стражи порядка не признают выдвинутые против них обвинения. Их дело будет рассматривать федеральный судья Владислав Лопутнев.