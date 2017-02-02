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2 февраля, источник: СБ - Беларусь сегодня

В Мозыре со дня Припяти подняли тело 18-летнего парня

Молодой горожанин пропал 29 декабря прошлого года. Вместе с товарищем он вышел из ночного клуба NumberOne и с тех о чем ничего не было известно.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Видеокамеры указали на то, что парень направился в сторону Припяти. Его объявили в розыск. Водолазы Мозырской спасательной станции, несмотря на холодную погоду, искали его и в Припяти, однако тщетно.

— И вот сегодня в 12 часов дня в районе речного вокзала с глубины двух метров наши специалисты подняли тело пропавшего, — рассказал начальник Мозырской спасательной станции Виктор Мартинович, — место поиска указал очевидец.

Что произошло, и почему товарищ только сейчас назвал место трагедии, предстоит разобраться правоохранительным органам.

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