В Мозыре со дня Припяти подняли тело 18-летнего парня

Видеокамеры указали на то, что парень направился в сторону Припяти. Его объявили в розыск. Водолазы Мозырской спасательной станции, несмотря на холодную погоду, искали его и в Припяти, однако тщетно.

— И вот сегодня в 12 часов дня в районе речного вокзала с глубины двух метров наши специалисты подняли тело пропавшего, — рассказал начальник Мозырской спасательной станции Виктор Мартинович, — место поиска указал очевидец.

Что произошло, и почему товарищ только сейчас назвал место трагедии, предстоит разобраться правоохранительным органам.