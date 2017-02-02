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2 февраля, источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге нашли мертвым известного военнослужащего бригады ЦВО

Военный химик мог покончить с собой на полигоне. Начата проверка.

В Екатеринбурге начата проверка по факту вероятного самоубийства младшего сержанта контрактной службы, тело которого нашли 1 февраля 2017 года на полигоне 29 отдельной бригады радиационной, химической и бактериологической защиты ЦВО. Подразделение расквартировано в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. О ЧП в войсках «АиФ-Урал» сообщил информированный источник.

По факту инцидента начата проверка как со стороны военной прокуратуры, так и военно-следственных органов СКР. На место ЧП выезжал начальник службы РХБЗ Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев. В армейском подразделении следственного комитета детали проверки не раскрывают до ее завершения, в пресс-службе ЦВО попросили прислать письменный запрос.

Между тем, погибшим мог быть младший сержант И. Му-ков, весной 2016 года выигравший всеармейские соревнования как лучший химик-водитель ЦВО в связи с чем он был награжден грамотой от командующего войсками округа.

Уральские военные химики получили всероссийскую известность в процессе ликвидации эпидемии сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе летом 2016 года.

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