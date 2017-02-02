В Екатеринбурге нашли мертвым известного военнослужащего бригады ЦВО

В Екатеринбурге начата проверка по факту вероятного самоубийства младшего сержанта контрактной службы, тело которого нашли 1 февраля 2017 года на полигоне 29 отдельной бригады радиационной, химической и бактериологической защиты ЦВО. Подразделение расквартировано в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. О ЧП в войсках «АиФ-Урал» сообщил информированный источник.

По факту инцидента начата проверка как со стороны военной прокуратуры, так и военно-следственных органов СКР. На место ЧП выезжал начальник службы РХБЗ Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев. В армейском подразделении следственного комитета детали проверки не раскрывают до ее завершения, в пресс-службе ЦВО попросили прислать письменный запрос.

Между тем, погибшим мог быть младший сержант И. Му-ков, весной 2016 года выигравший всеармейские соревнования как лучший химик-водитель ЦВО в связи с чем он был награжден грамотой от командующего войсками округа.