В Екатеринбурге нашли мертвым известного военнослужащего бригады ЦВО
Военный химик мог покончить с собой на полигоне. Начата проверка.
Военный химик мог покончить с собой на полигоне. Начата проверка.
В Екатеринбурге начата проверка по факту вероятного самоубийства младшего сержанта контрактной службы, тело которого нашли 1 февраля 2017 года на полигоне 29 отдельной бригады радиационной, химической и бактериологической защиты ЦВО. Подразделение расквартировано в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. О ЧП в войсках «АиФ-Урал» сообщил информированный источник.
По факту инцидента начата проверка как со стороны военной прокуратуры, так и
Между тем, погибшим мог быть младший сержант И.
Уральские военные химики получили всероссийскую известность в процессе ликвидации эпидемии сибирской язвы в