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2 февраля, источник: Обозреватель

В Киеве в заброшенном здании обнаружили «мумию»

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В одном из заброшенных столичных зданий на улице Ярослава Галана полиция обнаружила мумифицированный труп.

Об этом «Обозреватель» узнал из собственных источников.

На страшную находку натолкнулись местные жители в среду днем, 1 февраля. Пол погибшего не известен, равно как и обстоятельства смерти. Ориентировочно труп пролежал в здании больше одного года.

Правоохранители проводят расследование.

Напомним, что 31 января в заброшенном здании рядом с многоэтажным домом на улице Озерная в Оболонском районе, был обнаружен мертвым преподаватель МАУП Мирон Ильницкий.

Также сообщалось, что 20 декабря в Киеве прохожие обнаружили во дворе дома тело молодого мужчины.

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