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2 февраля, источник: АиФ Прикамье

В Перми осудили серийного маньяка, нападавшего на девушек в студгородке

Мужчина отправился в колонию строгого режима на 19 лет.

42-летний пермяк осуждён за серию изнасилований и грабежей, которые он совершил летом прошлого года.

По информации СКР, 1 июля мужчина напал на девушку около автобусной остановки, избил и под угрозой убийства отвёл в лесной массив, где совершил насильственные действия сексуального характера. После он похитил у жертвы имущество на 30 тыс. рублей.

Следующее преступление мужчина совершил утром 11 августа. Около остановки он напал на другую женщин и похитил у неё сумку. На следующий день в Черняевском лесу мужчина снова напал на женщину, завёл ей подальше в лес, избил и попытался изнасиловать. Но ему помешала подруга потерпевшей. Ещё одно преступление он совершил в том же парке 28 августа. По данным следствия, мужчина напал на женщину, которая гуляла с грудным ребёнком, он похитил у жертвы имущество на 5 тыс. рублей. А утром 29 августа мужчина напал на 17-летнюю девушку в студгородке ПНИПУ, он также затащил её в лес, совершил насильственные действия и похитил 500 рублей.

Суд признал гражданина виновным и отправил его в колонию строгого режима на 19 лет.

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