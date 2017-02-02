Задержанная за похищение мальчика в Петергофе была 14 раз судима
Похитительницу двухлетнего ребенка в пригороде Петербурга задержали 2 февраля бдительные патрульные Кировского УМВД. Оказалось, что злоумышленницы богатое уголовное прошлое.
Похитительницу двухлетнего ребенка в пригороде Петербурга задержали 2 февраля бдительные патрульные Кировского УМВД. Оказалось, что злоумышленницы богатое уголовное прошлое.
Как стало известно «Фонтанке», женщину, похожую по приметам на похитительницу коляски с ребенком от здания школы на Эрлеровском бульваре в Петергофе, увидел наряд
По данным «Фонтанки», задержанная — 45-летняя петербурженка, ранее 14 раз судимая за мелкие преступления. С полицейскими она общаться отказывается, как говорят, ведет себя агрессивно.
Сейчас в отделе ждут мать ребенка.
Напомним, что кража коляски с ребенком произошла у школы в Петергофе, куда мать двухлетнего мальчика зашла на 10 минут. Очевидцы уверяли, что коляску увезла темноволосая незнакомка. Потом детское средство передвижения нашли пустым в Стрельне.