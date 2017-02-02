Задержанная за похищение мальчика в Петергофе была 14 раз судима

Как стало известно «Фонтанке», женщину, похожую по приметам на похитительницу коляски с ребенком от здания школы на Эрлеровском бульваре в Петергофе, увидел наряд патрульно-постовой службы Кировского района. Они остановили ее и попросили представить документы. Как говорят, дама была сильно нетрезва, а ребенок напуган. Вместо паспорта женщина продемонстрировала полицейским недюжинные познания бранного лексикона, и после этого была доставлена в 31 отдел полиции. Там ее и малыша опознали по приметам.

По данным «Фонтанки», задержанная — 45-летняя петербурженка, ранее 14 раз судимая за мелкие преступления. С полицейскими она общаться отказывается, как говорят, ведет себя агрессивно.

Сейчас в отделе ждут мать ребенка.

Напомним, что кража коляски с ребенком произошла у школы в Петергофе, куда мать двухлетнего мальчика зашла на 10 минут. Очевидцы уверяли, что коляску увезла темноволосая незнакомка. Потом детское средство передвижения нашли пустым в Стрельне.