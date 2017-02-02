Девушка ушла под лед, делая селфи на реке Тобол

Как поясняют сотрудники спецслужбы охраны, 25-летняя девушка пыталась сделать селфи и провалилась под лед. Произошло это около полудня. Девушку вовремя вытащили, вызвали скорую и МЧС.

По оценке специалистов, толщина льда на этом участке не больше четырех сантиметров. При этом отмечается, что сейчас он подмывается водой — с 30 января с Верхне-Тобольского водохранилища осуществляется сброс воды и здесь запретная зона. Но практически всегда тут можно увидеть рыбаков и детей.

Телеканал напоминает, что прошлым летом на этом же участке уже другая девушка спрыгнула с моста в реку, тогда это квалифицировали как суицидальную попытку.

Жительницу Лисаковска спасли сотрудники управления специальной службы охраны. В этот раз произошедшее квалифицируют как несчастный случай. По словам самой 25-летней девушки, она пришла на речку, чтобы сфотографироваться.

«Смотрю -рыбаки сидят, значит неопасно. Подошла ближе к краю — лед не трескается. Пока настраивала камеру — стала слышать треск. Отступала, но не успела, провалилась, ушла под воду. Резко вынырнула. Вылезла сама. Легла, а там уже рыбаки оттащили меня, прибежала милиция. В детстве один раз окунулась в прорубь зимой, но так, чтобы ходить, никогда. Утонул телефон — жалко, только уплатила кредит. Но главное, живая осталась», — телеканал цитирует слова пострадавшей.

Как сообщается, уже после происшествия на реке установили ограждения.