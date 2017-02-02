СК направил в суд дело о махинациях с жильем против экс-чиновников Сатки

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший глава города Сатки Челябинской области и двое его подчиненных предстанут перед судом по уголовному делу о незаконном предоставлении 12 квартир родственникам и знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственными органами управления СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Саткинского городского поселения Ивана Игнатова, заместителя главы администрации Сергея Дроздова, начальника юридического отдела муниципального учреждения “Управление строительства, архитектуры и ЖКХ” Юлии Басыровой», — уточнили в ведомстве.