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2 февраля, источник: УНИАН

Мэр Луцка впал в кому — СМИ

Мэр Луцка Николай Романюк находится в реанимации в состоянии комы.

Источник: УНИАН

Как сообщают местные СМИ, вчера, 1 февраля, состояние здоровья Николая Романюка ухудшилось, и его забрала скорая.

Сейчас городской голова впал в кому. Он находится в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы.

Родные и близкие Николая Романюка не комментируют ситуацию.

В городском совете сообщили, что мэр с 30 января официально находится в отпуске.

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