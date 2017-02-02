Мэр Луцка впал в кому — СМИ
Мэр Луцка Николай Романюк находится в реанимации в состоянии комы.
Мэр Луцка Николай Романюк находится в реанимации в состоянии комы.
Как сообщают местные СМИ, вчера, 1 февраля, состояние здоровья Николая Романюка ухудшилось, и его забрала скорая.
Сейчас городской голова впал в кому. Он находится в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы.
Родные и близкие Николая Романюка не комментируют ситуацию.
В городском совете сообщили, что мэр с 30 января официально находится в отпуске.