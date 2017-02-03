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10:43 (мск), источник: "Российская газета"

В Калининграде у водителя нашли смертельную дозу алкоголя в крови

В Калининграде сотрудники ГИБДД задержали водителя, в крови которого была обнаружена смертельная концентрация алкоголя.

Но это обстоятельство не помешало мужчине ездить по городу и пусть невнятно, но отвечать на вопросы полицейских.

Как сообщает Управление МВД по Калининградской области, автолюбитель был задержан на улице Богдана Хмельницкого, он в этот момент проезжал мимо детской площадки.

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, нарушил правила дорожного движения, поэтому к нему изначально и подошли полицейские. В первые же минуты общения с автолюбителем инспектора заподозрили неладное и предложили ему пройти медицинское освидетельствование.

Подуть в алкотестер мужчина смог не с первой попытки, но когда на дисплее высветились цифры, инспектора изрядно удивились, там оказалось 2,5 промилле алкоголя, что соответствует смертельной дозе.

При проверке личности автора «алкогольного рекорда», полицейские установили, что ранее его уже лишали прав за езду в пьяном виде. Так как нарушение выявлено повторно, то помимо лишения прав, водитель рискует попасть в колонию на срок до двух лет.

Сейчас в региональном УМВД решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье: «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

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