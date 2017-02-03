Сотрудники ПСС эвакуировали мужчину замерзавшего на волжском льду у Октябрьска
В четверг, 2 февраля, сотрудники
В четверг, 2 февраля, сотрудники
По данным чрезвычайной службы, вечером около острова Большое Толовое очевидцем с береговой линии был замечен человек, лежащий на льду без движений на протяжении 15 минут. В 17.35 к месту происшествия на
Сотрудники ПСС привели пострадавшего в чувство, накрыли изотермическим покрывалом и на носилках доставили до береговой линии.
В 18:55 спасательная операция была успешно завершена; мужчину передали врачам скорой медицинской помощи, сообщили в ПСС по Самарской области.
«Благодаря своевременному обращению очевидца к спасателям удалось спасти человеческую жизнь, отмечают в ПСС по Самарской области. — Сильная метель и темное время суток могли значительно осложнить проведение