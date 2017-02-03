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09:54 (мск), источник: Volga News

Сотрудники ПСС эвакуировали мужчину замерзавшего на волжском льду у Октябрьска

В четверг, 2 февраля, сотрудники Поисково-спасательного отряда города Октябрьск провели эвакуацию 55-летего мужчины со льда реки Волга.

По данным чрезвычайной службы, вечером около острова Большое Толовое очевидцем с береговой линии был замечен человек, лежащий на льду без движений на протяжении 15 минут. В 17.35 к месту происшествия на аварийно-спасательном автомобиле была направлена дежурная смена спасателей в количестве трех человек. Мужчину, занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили на льду. В результате воздействия низких температур у него наблюдалось обморожение конечностей.

Сотрудники ПСС привели пострадавшего в чувство, накрыли изотермическим покрывалом и на носилках доставили до береговой линии.

В 18:55 спасательная операция была успешно завершена; мужчину передали врачам скорой медицинской помощи, сообщили в ПСС по Самарской области.

«Благодаря своевременному обращению очевидца к спасателям удалось спасти человеческую жизнь, отмечают в ПСС по Самарской области. — Сильная метель и темное время суток могли значительно осложнить проведение поисково-спасательных работ на акватории реки Волга».

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