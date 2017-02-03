В Севастополе горел магазин швейной фабрики им. Н. Ониловой. Сигнал о дыме из окон магазина на ул. Айвазовского поступил в 16:22.

В 16.27 к месту пожара оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения севастопольского гарнизона. Было установлено — пожар произошел во внутреннем помещении, где осуществлялась продажа готовой продукции. Площадь возгорания — 40 кв.м. Сформировав четыре звена газодымозащитной службы огнеборцы приступили к ликвидации пожара. Параллельно с этим, пожарные вывели из здания одного человека. Спасенный в медицинской помощи не нуждался. Двое работников магазина успели выбежать из помещения, когда пожар только начался, — сообщили в МЧС. Как сообщили в Севастопольском ГУ МЧС, В 17.06 — пожар был локализован, а в 17.18 — ликвидировано открытое горение. В 18.13 — проведена полная ликвидация. Причина пожара устанавливается.