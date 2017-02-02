Участок газопровода поврежден в Макеевке из-за обстрела
По информации представителя городской администрации Макеевки, вследствие обстрела поврежден газопровод по улице Свердлова, сейчас туда выехали ремонтные бригады.
По информации представителя городской администрации Макеевки, вследствие обстрела поврежден газопровод по улице Свердлова, сейчас туда выехали ремонтные бригады.
КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Участок газопровода поврежден в Червоногвардейском районе подконтрольной самопровозглашенной ДНР Макеевки
В Минобороны ДНР ранее сообщили, что утром в четверг в результате обстрела в Макеевке ранен мирный житель. Позднее в администрации города заявили, что Макеевка вновь подверглась обстрелу, повреждены дома и газопровод в поселке Октября.
«По нашей информации, вследствие обстрела поврежден газопровод по улице Свердлова, сейчас туда выехали ремонтные бригады», — сказал собеседник агентства.
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