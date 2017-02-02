Источник сообщил о падении вертолета в Подмосковье

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21 сентября 2016 года в Люберецком районе Московской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Он упал в Томилинском лесопарке недалеко от поселка Мирный, в километре от поселка Октябрьский и в 1,5 километра от Лыткаринского шоссе На земле жертв и разрушений не было, все три члена экипажа погибли. Была выдвинута версия, что летчики могли уводить вертолет с технической неисправностью от населенных пунктов и шоссе.