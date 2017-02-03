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04:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

По-настоящему она не раскаялась — адвокат по делу сбитой во Владивостоке молодой пары

Нонна Лепехина считает, что расходы на погребение должна оплатить компания-страховщик автомобиля, которым она управляла.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 февраля, PrimaMedia.

Потерпевшие по широко известному в Приморье делу Нонны Лепехиной, которая летом 2016 года во Владивостоке сбила насмерть молодую пару, переходившую по «зебре», не верят в искреннее раскаяние девушки. Мнение родственников погибших подкрепляет ее нежелание оплатить расходы на погребение — этот иск подсудимая попросила перенаправить в адрес компании, застраховавшей автомобиль, за рулем которого она была в роковую ночь, поделилась с ИА PrimaMedia адвокат семьи погибшего Дмитрий Чадова.

На заседании, которое было перенесено на 1 февраля из-за болезни подсудимой, велся допрос главного свидетеля по делу из числа друзей погибшей пары и самой Нонны Лепехиной. Свидетель не явился на заседание, и судом были заслушаны ранее данные им показания. Девушка давать показания отказалась, сославшись на статью 51 Конституции РФ, дающей право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников. Перед этим Лепехина принесла потерпевшим — родителям Дмитрия Чадова и Ксении Казаченок — извинения, отметив, что потеряла сон и не знает, как жить с этим грузом.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что к Нонне Лепехиной были предъявлены иски о возмещении морального вреда, судебных расходов и компенсации трат на погребение общим размером более 4 млн рублей. На состоявшемся в среду слушании подсудимую спросили, согласна ли она с исками, на что Лепехина ответила, что ей не хватит жизни, чтобы выплатить всю сумму. Подсудимая попросила снизить размер исков и заявила, что расходы по погребению погибших должна оплатить фирма-страховщик «Даль Акфес», застраховавшая автомобиль, находясь за рулем которого девушка сбила пару.

Такую позицию адвокат Анна Бурлаченко трактует, как недостаточное раскаяние в содеянном.

Адвокат отмечает, что за все время с момента происшествия девушка не пыталась выйти на контакт с родными сбитых ею людей.

— Она хочет снисхождения, но о каком снисхождении может идти речь? Признать свою вину — не значит раскаяться. Признать вину, когда есть и видео, и свидетели — несложно. Но она так и не объяснилась, почему она это сделала. Раскаяния и тому подтверждения никто из моих клиентов так и не увидел, — подытоживает представитель семьи Чадовых.

Следующее слушание по делу Нонны Лепехиной состоится в понедельник, 13 февраля. На нем суд должен приступить к прениям сторон.

Родственники молодой пары, сбитой на «зебре» во Владивостоке, потребовали компенсацию.

Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока рассматривает резонансное дело о сбитой на пешеходном переходе во Владивостоке паре. Обвиняемая Нонна Лепехина признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, однако потерпевшие возразили, поэтому дело рассматривается в общем порядке.

Трагедия произошла в июле этого года. Ночью возле ТЦ «Алеутский» 19-летняя жительница приморской столицы, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Allion, сбила пару — 23-летних Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Алеутской улице. Молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия, девушка была доставлена в реанимационное отделение городской больницы с черепно-мозговой травмой, где тоже впоследствии скончалась. Полицейские установили, что стаж вождения девушки-водителя на момент ДТП составлял немногим более месяца. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови виновницы аварии.

Следственной частью следственного управления УМВД России по городу Владивостоку было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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