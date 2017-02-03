При обстреле Авдеевки погиб водитель ГосЧС, — Шкиряк

Водитель ГосЧС Сергей Горбень погиб при обстреле боевиками Авдеевки. Об этом в «Вечернем прайме» на телеканале «112 Украина» сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Можем подтвердить, к сожалению, гибель нашего коллеги, водителя ГосЧС. По моей информации, подтверждена гибель одной женщины, местной жительницы», — сообщил Шкиряк.

Кроме того, тяжело ранен подполковник службы по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Третейкин, сейчас он находится в реанимации.

По предварительной информации, в результате обстрела ранен иностранный журналист. На данный момент информация проверяется, отметил советник главы МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, погиб мирный житель.