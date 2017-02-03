В МЧС опровергли информацию о падении вертолета в Подмосковье
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Данные СМИ о якобы падении вертолета в Одинцовском районе Подмосковья оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Московской области.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Данные СМИ о якобы падении вертолета в Одинцовском районе Подмосковья оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Московской области.
Ранее в СМИ сообщалось, что в МЧС от очевидца поступила информация о возможном падении вертолета у деревни Кобяково в Одинцовском районе. Позднее спасатели заявили, что обследовали район Кобяково, но ничего не нашли. Затем оперативная группа исследовала район Алабино.
«Информация о падении вертолета ложная, не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.