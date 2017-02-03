В МЧС опровергли информацию о падении вертолета в Подмосковье

Ранее в СМИ сообщалось, что в МЧС от очевидца поступила информация о возможном падении вертолета у деревни Кобяково в Одинцовском районе. Позднее спасатели заявили, что обследовали район Кобяково, но ничего не нашли. Затем оперативная группа исследовала район Алабино.

«Информация о падении вертолета ложная, не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.