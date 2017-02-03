В столичном регионе Франции прогремел мощный взрыв

Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 (00.00 мск) в одной из торговых палаток населенного пункта. Причины взрыва выясняются, не исключено, что число пострадавших вырастет.

По данным газеты, взрыв был такой силы, что ощущался во всей округе. «Дома затряслись», — заявила жительница соседнего города Ганьи.