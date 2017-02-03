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02:35 (мск), источник: РИА Новости

В столичном регионе Франции прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет газета Parisien.

Источник: РИА Новости

Сообщается, что взрыв произошел около 22.00 (00.00 мск) в одной из торговых палаток населенного пункта. Причины взрыва выясняются, не исключено, что число пострадавших вырастет.

По данным газеты, взрыв был такой силы, что ощущался во всей округе. «Дома затряслись», — заявила жительница соседнего города Ганьи.

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