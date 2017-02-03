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03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье выявлены десятки наркопритонов

В Приморском крае 2016 году в крае была обнаружена и пресечена деятельность 39 наркопритонов, об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Одним из важных направлений деятельности Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю является пресечение фактов организации или содержания притонов, систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Отметим, в 2016 году на территории края сотрудниками полиции выявлено 39 притонов для потребления наркотических средств и психоактивных веществ.

После проведения расследования, в суд направлено 42 уголовных дела, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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