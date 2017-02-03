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04:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

За небезопасную перевозку пассажиров по Байкалу осудили иркутянина

Житель Иркутска осужден за опасную перевозку пассажиров по озеру Байкал.

Штраф в 40 тыс. рублей заплатит житель Иркутска Александр Ч., которого Иркутский районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Как сообщает 3 февраля 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в июне 2016 года на озере Байкал мужчина, будучи судоводителем, оказывал услуги по перевозке пассажиров на возмездной основе на теплоходе «Колос» по маршруту Листвянка — Большие Коты — Листвянка.

При этом у Александра Ч. не было лицензии на этот вид деятельности; его судно не прошло техническое освидетельствование и классификацию. На судне также прошли конструктивные изменения без предварительного согласования с речным регистром на предмет безопасности. Ограждение палубы судна иркутянина и леерное ограждение не соответствовали требованиями безопасности; на иллюминаторах судна отсутствовали штормовые крышки; судно не было укомплектовано спасательными плотами. Имевшиеся спасательные круги и жилеты не соответствовали установленным требованиям; на судне не было требуемого пожарного инвентаря.

На судне имелась бытовая установка сжиженного газа, а также была устроена сауна, которые не соответствовали требованиям безопасности. Кроме этого, имелись нарушения по хранению горюче-смазочных материалов. На судне отсутствовали судовые документы. Сам Александр Ч. также не имел документов, дающих право на коммерческие перевозки.

По заключению судебной эксплуатационно-технической экспертизы, проведенной администрацией Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей, эксплуатация судна «Колос» в акватории озера Байкал являлась опасной для жизни и здоровья пассажиров, т.к. оно по техническим критериям, нормам укомплектования индивидуальными и коллективными спасательными средствами не отвечало установленным требованиям.

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