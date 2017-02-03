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04:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Все экстренные службы собрались по тревоге на улице Ленинградской в Хабаровске

Территорию Кафедрального собора обследовали полицейские, пожарные и кинологи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 февраля, AmurMedia.

Все службы экстренного реагирования собрались вчера вечером возле Кафедрального собора Рождества Христова на улице Ленинградской в Хабаровске. На месте работали полицейские, пожарные и кинологи, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Сообщение о том, что территорию близ собора обследуют сотрудники экстренных служб, появилось в странице популярной группы «Типичный Хабаровск» социальной сети «ВКонтакте». Как утверждают очевидцы, на месте среди прочих дежурили машины скорой помощи, а движение в этом районе перекрыли сотрудники дорожно-постовой службы. Свои слова наблюдательные горожане подтвердили видеороликом с места событий.

Правоохранители, однако, оказались немногословны.

— Все обстоятельства по этому вопросу в настоящее время выясняются. Более подробная информация, возможно, появится позже, — был краток специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

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