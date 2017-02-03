В Иркутской области убийство женщины пытались выдать за суицид — СКР

В Приангарье убийство 59-летней женщины сымитировали под самоубийство. Как сообщили «АиФ-Иркутск» в пресс-службе СКР региона, подозреваемые в тяжком преступлении задержаны.

Убийство произошло в Бодайбо. Как стало известно, 23 января двое мужчин находились в гостях у своей знакомой, где распивали алкоголь. По версии следователей, во время пьяного застолья подозреваемые задушили женщину, а после выдали ее смерть под суицид. Однако судмедэксперт исключил наступление смерти местный жительницы от повешения.

По факту убийства заведено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые дают показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения на время следствия.