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04:50 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутской области убийство женщины пытались выдать за суицид — СКР

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В Приангарье убийство 59-летней женщины сымитировали под самоубийство. Как сообщили «АиФ-Иркутск» в пресс-службе СКР региона, подозреваемые в тяжком преступлении задержаны.

Убийство произошло в Бодайбо. Как стало известно, 23 января двое мужчин находились в гостях у своей знакомой, где распивали алкоголь. По версии следователей, во время пьяного застолья подозреваемые задушили женщину, а после выдали ее смерть под суицид. Однако судмедэксперт исключил наступление смерти местный жительницы от повешения.

По факту убийства заведено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые дают показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения на время следствия.

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