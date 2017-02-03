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04:47 (мск), источник: ДЕЙТА

18-летний хабаровчанин лишил пенсионера автомобиля

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека, который похитил из гаража пенсионера автомобиль, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на УМВД России по Хабаровскому краю.

Пенсионер, проживающий в Хабаровске, обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже автомобиля. Потерпевший рассказал, что неизвестный похитил иномарку 1992 года прямо из его гаража. Пожилой мужчина оценил ущерб от потери автомобиля в 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник попал в гараж, взломав один из замков и отогнув ворота.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу 18-летний хабаровчанин.

Установлено, что похищенный автомобиль он отогнал в пригородный поселок Некрасовка и продал местному жителю. Оперативники изъяли иномарку и вернули транспортное средство собственнику.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к иным аналогичным имущественным преступлениям.

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