18-летний хабаровчанин лишил пенсионера автомобиля

Пенсионер, проживающий в Хабаровске, обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже автомобиля. Потерпевший рассказал, что неизвестный похитил иномарку 1992 года прямо из его гаража. Пожилой мужчина оценил ущерб от потери автомобиля в 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник попал в гараж, взломав один из замков и отогнув ворота.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу 18-летний хабаровчанин.

Установлено, что похищенный автомобиль он отогнал в пригородный поселок Некрасовка и продал местному жителю. Оперативники изъяли иномарку и вернули транспортное средство собственнику.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к иным аналогичным имущественным преступлениям.