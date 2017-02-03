В истории с хабаровским аквапарком появилось уголовное дело

Сотрудники краевого УМВД возбудили уголовное дело по факту незаконных требований городской администрации во время согласования проекта хабаровского торгового центра с аквапарком, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что проект развлекательного комплекса поступил в городскую администрацию осенью прошлого года. В мэрии планируемый объект раскритиковали и предложили значительно сократить торговую зону. В этом случае проект стал нерентабельным для южнокорейского инвестора — компании Meritz, которая должна была вложить основные средства (70%) в строительство аквапарка. Еще 30% расходов брала на себя группа компаний «Невада».

Как позже заявили представители мэрии, официально в выдаче разрешения на строительство аквапарка было отказано по трем причинам: недостаточное количество парковочных мест, выход объекта за пределы арендуемого участка и отсутствие защитных мероприятий на случай наводнения.

Ситуация привлекла внимание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. После его вмешательства проект был доработан, и застройщику (ООО «Броско») выдали разрешение на строительство. В ГК «Невада» заявили, что попытаются вернуть корейского инвестора.

Сегодня стало известно, что административные барьеры при согласовании проекта стали поводом для возбуждения уголовного дела. Информация была озвучена во время доклада краевого прокурора об итогах работы за 2016 год.

«Прокурорское внимание привлекла ситуация, которая сложилась при реализации инвестиционного проекта по строительству торгового центра с аквапарком в городе Хабаровске. Практически на каждом этапе прохождения разрешительных процедур застройщик столкнулся с проволочками и незаконными требованиями администрации города Хабаровска. В результате вмешательства прокурора права хозяйствующего субъекта восстановлены. Материалы проверки были направлены в следственные органы полиции на предмет оценки действий должностных лиц. По факту происшествия 2 февраля возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ “Превышение должностных полномочий”», — сообщила старший помощник прокурора по связям со СМИ прокуратуры Хабаровского края Валентина Глазова.

Расследованием уголовного дела занимается управление МВД по Хабаровскому краю.