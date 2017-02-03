Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
РБК узнал о малоизвестных договоренностях России с ДНР и ЛНР
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
05:13 (мск), источник: Губерния онлайн

В истории с хабаровским аквапарком появилось уголовное дело

Городских чиновников, которые затягивали процедуру согласования, заподозрили в превышении должностных полномочий.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники краевого УМВД возбудили уголовное дело по факту незаконных требований городской администрации во время согласования проекта хабаровского торгового центра с аквапарком, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что проект развлекательного комплекса поступил в городскую администрацию осенью прошлого года. В мэрии планируемый объект раскритиковали и предложили значительно сократить торговую зону. В этом случае проект стал нерентабельным для южнокорейского инвестора — компании Meritz, которая должна была вложить основные средства (70%) в строительство аквапарка. Еще 30% расходов брала на себя группа компаний «Невада».

Как позже заявили представители мэрии, официально в выдаче разрешения на строительство аквапарка было отказано по трем причинам: недостаточное количество парковочных мест, выход объекта за пределы арендуемого участка и отсутствие защитных мероприятий на случай наводнения.

Ситуация привлекла внимание полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. После его вмешательства проект был доработан, и застройщику (ООО «Броско») выдали разрешение на строительство. В ГК «Невада» заявили, что попытаются вернуть корейского инвестора.

Сегодня стало известно, что административные барьеры при согласовании проекта стали поводом для возбуждения уголовного дела. Информация была озвучена во время доклада краевого прокурора об итогах работы за 2016 год.

«Прокурорское внимание привлекла ситуация, которая сложилась при реализации инвестиционного проекта по строительству торгового центра с аквапарком в городе Хабаровске. Практически на каждом этапе прохождения разрешительных процедур застройщик столкнулся с проволочками и незаконными требованиями администрации города Хабаровска. В результате вмешательства прокурора права хозяйствующего субъекта восстановлены. Материалы проверки были направлены в следственные органы полиции на предмет оценки действий должностных лиц. По факту происшествия 2 февраля возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ “Превышение должностных полномочий”», — сообщила старший помощник прокурора по связям со СМИ прокуратуры Хабаровского края Валентина Глазова.

Расследованием уголовного дела занимается управление МВД по Хабаровскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Хабаровского края обокрал сестру в ее день рождения
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь