Двухлетний ребенок доставлен с побоями в больницу Владивостока

«В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Владивостоку поступило сообщение сотрудника травмпункта. Медик заявил, что к ним поступил ребенок с многочисленными ушибами и ссадинами», — говорится в сообщении УМВД России по Владивостоку.

Полицейские установили, что, что 23-летняя женщина оставила двухлетнего сына дома со своим сожителем, а сама ушла на работу. Вернувшись, мать увидела на теле сына ушибы и ссадины, и сразу же обратилась в травмпункт. Мальчик был доставлен в детское травматологическое отделение местной больницы.

«В полиции мужчина во всем признался и пояснил, что бил ребенка в воспитательных целях. По факту побоев возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.