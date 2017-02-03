Переполох на улице Ленинградской в Хабаровске произошел из-за «бомбы»

Хабаровск, 3 февраля, AmurMedia.

Анонимный звонок с сообщением о том, что в одном из зданий Хабаровска якобы заложено взрывное устройство, поступил на телефон доверия краевого управления ФСБ России. Злоумышленника, сообщившего ложную информацию, в настоящее время разыскивает полиция, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, сообщение о том, что территорию близ Христорождественского собора на улице Ленинградской исследуют сотрудники экстренных служб, появилось на странице популярной группы «Типичный Хабаровск» социальной сети «ВКонтакте» в минувший четверг, 2 февраля. Как утверждают очевидцы, на месте среди прочих дежурили машины скорой помощи, а движение в этом районе перекрыли сотрудники дорожно-постовой службы.

В настоящее время в дальневосточной столице проводится проверка по факту ложного сообщения о взрывном устройстве в одном из общественных зданий на улице Ленинградской. Злоумышленника сейчас разыскивают сотрудники УМВД России по Хабаровску. Как выяснилось, на телефон доверия управления ФСБ России по Хабаровскому краю поступил анонимный звонок о том, что в одном из общественных зданий краевой столицы якобы заложена бомба. Помещение сразу же обследовали специалисты. Информация не подтвердилась.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Напоминаем, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность.