Главврача больницы в Приангарье подозревают в злоупотреблении полномочиями
Подозреваемый мог помогать в бизнесе своей жене.
Подозреваемый мог помогать в бизнесе своей жене.
В Иркутской области главный врач больницы подозревается в должностном преступлении. Об этом сообщает
По версии правоохранителей, в Бодайбо с ноября 2014 года по июль 2016 года главврач медучреждения из корыстной заинтересованности злоупотребил своими должностными полномочиями. Выяснилось, что больницей по договору оказывались платные услуги клиентам частного медцентра
По факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 4 лет лишения свободы. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.