Главврача больницы в Приангарье подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Иркутской области главный врач больницы подозревается в должностном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

По версии правоохранителей, в Бодайбо с ноября 2014 года по июль 2016 года главврач медучреждения из корыстной заинтересованности злоупотребил своими должностными полномочиями. Выяснилось, что больницей по договору оказывались платные услуги клиентам частного медцентра из-за отсутствия возможности проведения последним ряда исследований. Директором этой клиники является жена главврача. Оперативники считают, что с целью сокращения расходов ее фирмы на оплату произведенных больницей услуг он занизил их стоимость на сумму более 2 млн рублей.

По факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до 4 лет лишения свободы. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.