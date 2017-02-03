Житель Хабаровского края обокрал сестру в ее день рождения

К ней пришли знакомые и родственники. После их ухода женщина обнаружила, что у нее похитили золотой браслет. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Украшение забрал 28-летний брат потерпевшей. Браслет он сдал в ломбард. Ранее мужчина многократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.