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06:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Житель Хабаровского края обокрал сестру в ее день рождения

В Верхнебуреинском районе обокрали местную жительницу. Потерпевшая праздновала свой день рождения.

К ней пришли знакомые и родственники. После их ухода женщина обнаружила, что у нее похитили золотой браслет. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Украшение забрал 28-летний брат потерпевшей. Браслет он сдал в ломбард. Ранее мужчина многократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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