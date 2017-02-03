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06:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Печально известный лосьон «Боярышник» нашли в Красноярском крае

Роспотребнадзор изъял 76 флаконов опасной продукции.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в ходе проверки нашли печально известный лосьон «Боярышник». Партия опасной продукции обнаружена в селе Идринское.

Представители ведомства выяснили, что в одном из магазинов продавался косметический лосьон «Боярышник» по цене 28 рублей за 100 мл. Содержание спирта в одном флаконе доходило до 75%.

Партия опасной продукции в количестве 76 единиц изъята из оборота. В отношении бизнесмена заведено дело по статье КоАП «незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена». Материалы проверки направлены в СК РФ по Красноярскому краю.

Ранее Роспотребнадзор арестовал партию «тройного одеколона» в одном из магазинов Красноярска. Хозяину торговой точки также грозит административная ответственность.

Сейчас продолжается мониторинг оборота спиртосодержащей продукции. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сообщать в ведомство о фактах продажи незаконного товара с помощью формы «Обращения граждан» на сайте или по телефону 8 (391) 226−89−50.

Запрет на продажу спиртовых лосьонов был введен после трагедии в Иркутске. В середине декабря прошлого года от употребления средства для ванн «Боярышник» погибли более 70 человек, из-за чего в Иркутской области даже ввели режим ЧС. Ограничение продажи действует до сих пор.

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