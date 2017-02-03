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06:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске пьяная мать потеряла трехлетнюю дочь

Около двух часов полицейские разыскивали девочку.

Административное наказание грозит красноярке, которая по пьяни забыла трехлетнюю дочь у родственников.

В полицию с заявлением о пропаже внучки обратилась бабушка. Со слов женщины, её дочь вместе с ребенком ушла в гости, а вернулась без него в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пьяная мать толком не смогла пояснить, где малышка.

«Весь личный состав отдела полиции № 2 МУ МВД России “Красноярское” был поднят по тревоге. Незамедлительно были созданы группы из числа инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции. Ориентировка была передана всем наружным нарядам», — отметили в пресс-службе краевой полиции.

Полицейским понадобилось меньше двух часов, чтобы найти малышку. Оказалось, что все это время она находилась у родственников, куда ее привела мать. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с родителями ребёнка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее семья на учёте не состояла, в поле зрения полиции не попадала. Однако теперь за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего семью могут поставить на учёт.

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