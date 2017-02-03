Водителя «Мерседеса» осудят за стрельбу возле кафе на Центральном рынке, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

6 марта 2016 года 25-летний мужчина и его друг приехали к кафе возле Центрального рынка. У кафе была компания с двумя девушками. Парни на «Мерседесе» предложили дамам провести время вместе, но получили отказ. Но парни оказались настойчивы, один из компании потребовал прекратить приставания. В ответ водитель «Мерседеса» достал травматический пистолет и выстрелил сначала в асфальт, потом в молодого человека трижды. Из-за угла вышел мужчина — он тоже получил три пули. Два выстрелы были сделаны по толпе.

«Сдавая назад, водитель иномарки совершил столкновение с припаркованным автомобилем. Увидев, что к ним приближаются люди, мужчины покинули салон иномарки и попытались скрыться, однако проезжавший мимо полицейский патруль который задержал их», — рассказали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

«Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности — за кражу», -добавили в полиции.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.