Фура с мусором сбила дорожного рабочего и опрокинулась на «Тойоту»

Несмотря на это, водитель «Тойоты» отделался небольшими ушибами, а дорожный рабочий попал в больницу.

Серьезное ДТП произошло 2 февраля около 17.00 на трассе Р-254 «Иртыш» на 1284 километре. На мосту через речку Каргат столкнулись сразу четыре автомобиля.

«Обстоятельства аварии неизвестны, но результаты мы отчетливо видим на фотографиях. Так, грузовик лег на бок поперек дороги, при этом жестко раздавив японский седан. В свою очередь, отечественный микроавтобус превратился в металлическую гармошку. А вот “Шевроле” пострадал меньше всех — на левой части автомобиля просто осталось несколько сильных вмятин», — говорится в сообщении АСТ-54.

В пресс-службе областной ГИБДД описали картину более развернуто:

— Грузовик Mersedes Benz совершил наезд на припаркованный на обочине ГАЗ, после чего сбил дорожного рабочего 1984 г. р. После этого грузовик продолжил движение и столкнулся с Chevrolet Cruze. В результате фура опрокинулась на автомобиль Toyota Corolla, — сообщили в ведомстве.

В результате аварии пострадал дорожный рабочий, которого отправили в больницу с травмами различной степени тяжести. Что касается водителя «Тойоты», то ему удалось отделаться незначительными ссадинами. Читатели Новосибирской службы эвакуации считают, что его спас правый руль. Сиди он слева, то последствия были бы куда серьезней.