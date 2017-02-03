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06:56 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске две женщины погибли от отравления угарным газом

В Челябинске в четверг, 2-го февраля, две женщины скончались от отравления угарным газом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Челябинскгоргаз» сообщение на пульт службы 04 о гибели от отравления угарным газом двух жительниц поселка Каштак поступило от диспетчера скорой медицинской помощи.

Оперативно прибывшие на место специалисты аварийно-диспетчерской службы компании «Челябинскгоргаз», приостановили газоснабжение частного жилого дома по улице Тургоякской, где произошла трагедия.

Предварительная проверка отключенного от газоснабжения дома, показало, что печная горелка эксплуатировалась с нарушениями правил использования газа в быту: в дымоходе отсутствовала тяга. Договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с компанией «Челябинскгоргаз» не заключался.

Отсутствие тяги в дымоходе — основная причина отравлений угарным газом, подчеркивают специалисты «Челябинскгоргаза».

Необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: перед включением газового прибора следует приоткрыть форточку и проверить тягу в дымоходе. В случае ее отсутствия пользоваться прибором запрещается — это может привести к печальным последствиям, связанных со здоровьем, — сказал заместитель генерального директора — главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

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