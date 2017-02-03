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06:55 (мск), источник: АиФ Омск

На трассе Омск — Новосибирск фура с макулатурой попала в аварию

Об этом сообщили пользователи соцсети.

Судя по снимкам и комментариям пользователей, авария произошла на мосту через речку. Возможно, спуск был обледенелым, но в комментариях пользователи отмечают, что на этой трассе водители большегрузных автомобилей часто нарушают Правила дорожного движения.

Как видно из фотографий в соцсети, в ДТП с фурой попали сразу три машины: «Тойтоту» она просто придавила, и омичи предполагали самый худший исход событий, «Газель» была смята в гармошку, несколько вмятин получила «Шевроле».

Однако, как пишут очевидцы, все люди, к счастью, живы.

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