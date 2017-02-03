Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге
Девушку ищут уже около недели.
Девушку ищут уже около недели.
28-летнюю уроженку Красноярска при загадочных обстоятельствах выкрали со свадьбы в
Журналисты выяснили, что в день свадьбы к невесте подошли неизвестные мужчины, посадили ее в машину и
По словам жениха, к краже невесты могли быть причастны родственницы красноярки. Они якобы подозревали, что иностранец хотел жениться на девушке из корыстных побуждений.
По данным портала Life.ru, девушка познакомилась с женихом в Таиланде. На тот момент она еще была замужем за жителем
Бывший муж также утверждает, что к похищению бывшей супруги он не имеет никакого отношения. Он хотел бы поговорить с ней о случившемся и решить вопрос с воспитанием сына, который временно живет с ним.
До сих пор остается неизвестным тот вопрос, где находится уроженка Красноярска. Выходила ли она на связь с