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07:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

Девушку ищут уже около недели.

28-летнюю уроженку Красноярска при загадочных обстоятельствах выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге. Девушка должна была выйти замуж на 34-летнего итальянца, с которым она незадолго до свадьбы познакомилась в Таиланде. Об инциденте сообщили федеральные СМИ.

Журналисты выяснили, что в день свадьбы к невесте подошли неизвестные мужчины, посадили ее в машину и куда-то увезли. Итальянца же задержали по подозрению в похищении, но позже отпустили. После этого ему пришлось уехать из России. Невесту он больше не встречал.

По словам жениха, к краже невесты могли быть причастны родственницы красноярки. Они якобы подозревали, что иностранец хотел жениться на девушке из корыстных побуждений.

По данным портала Life.ru, девушка познакомилась с женихом в Таиланде. На тот момент она еще была замужем за жителем Санкт-Петербурга. От первого брака у нее родился сын. Сейчас мальчику два года.

Бывший муж также утверждает, что к похищению бывшей супруги он не имеет никакого отношения. Он хотел бы поговорить с ней о случившемся и решить вопрос с воспитанием сына, который временно живет с ним.

До сих пор остается неизвестным тот вопрос, где находится уроженка Красноярска. Выходила ли она на связь с кем-то из родственников, также не сообщается.

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