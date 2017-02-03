Невесту из Красноярска выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге

28-летнюю уроженку Красноярска при загадочных обстоятельствах выкрали со свадьбы в Санкт-Петербурге. Девушка должна была выйти замуж на 34-летнего итальянца, с которым она незадолго до свадьбы познакомилась в Таиланде. Об инциденте сообщили федеральные СМИ.

Журналисты выяснили, что в день свадьбы к невесте подошли неизвестные мужчины, посадили ее в машину и куда-то увезли. Итальянца же задержали по подозрению в похищении, но позже отпустили. После этого ему пришлось уехать из России. Невесту он больше не встречал.

По словам жениха, к краже невесты могли быть причастны родственницы красноярки. Они якобы подозревали, что иностранец хотел жениться на девушке из корыстных побуждений.

По данным портала Life.ru, девушка познакомилась с женихом в Таиланде. На тот момент она еще была замужем за жителем Санкт-Петербурга. От первого брака у нее родился сын. Сейчас мальчику два года.

Бывший муж также утверждает, что к похищению бывшей супруги он не имеет никакого отношения. Он хотел бы поговорить с ней о случившемся и решить вопрос с воспитанием сына, который временно живет с ним.