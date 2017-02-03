В Новосибирске пожарные спасли человека-паука, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

В 7:31 утра пожарные получили сообщение о пожаре в восьмиэтажном дома на Красном проспекте, 155. Через три минуты сотрудники МЧС были на месте.

«На третьем этаже за пределами распахнутого окна буквально на козырьке метался мужчина, вел себя как-то необычно и мог сорваться вниз в любой момент. Мужчина утверждал, что он — человек-паук. Под окном пожарные оперативно установили автолестницу, по которой спасли этого мужчину», — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 5 Ривгат Кабиров.

С четвертого этажа дома эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. Пожар уничтожил домашние вещи. На возгорание выезжали 5 автоцистерн и одна автолестница.

Причина пожара устанавливается.