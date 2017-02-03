В Новосибирске пожарные спасли человека-паука
Из горящего дома в центре города эвакуировали 21 человека, одного из мужчин спасли с помощью автолестницы, рассказали в МЧС.
Из горящего дома в центре города эвакуировали 21 человека, одного из мужчин спасли с помощью автолестницы, рассказали в МЧС.
В Новосибирске пожарные спасли
В 7:31 утра пожарные получили сообщение о пожаре в восьмиэтажном дома на Красном проспекте, 155. Через три минуты сотрудники МЧС были на месте.
«На третьем этаже за пределами распахнутого окна буквально на козырьке метался мужчина, вел себя
С четвертого этажа дома эвакуировали 20 человек, никто не пострадал. Пожар уничтожил домашние вещи. На возгорание выезжали 5 автоцистерн и одна автолестница.
Причина пожара устанавливается.