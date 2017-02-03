Группе омичей предъявлено обвинение в бандитизме

Как сообщили в УМВД России по Омской области, следователи завершили работу и предъявили обвинение двум омичам 44 и 56 лет, ещё четверо объявлены в федеральный розыск.

Фигурантам предъявлено обвинение в бандитизме, вымогательствах, разбойных нападениях с применением огнестрельного и холодного оружия, умышленных поджогах автотранспорта и незаконного оборота оружия.

Младший из двух обвиняемых был заключён по стражу после разбойного нападения на двух жителей частного дома в Центральном округе. Под угрозой пистолета он похитил 200 000 рублей у трудового мигранта.

В ходе расследования выяснились и другие факты: с 2012-го по 2014 годы ещё у девяти выходцев из Таджикистана, также угрозами забрали различные суммы — от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Потерпевшие в полицию не обращались, так как реально воспринимали угрозу своей жизни со стороны обвиняемых.

Следователи установили причастность к преступлениям 56-летнего жителя Омска и также арестовали его. Четыре соучастника, скрывшиеся от следствия, объявлены в федеральный розыск. При обыске по местам жительства фигурантов обнаружен и изъят арсенал оружия: 5 пистолетов, 2 охотничьих ружья, несколько патронов, 23 единицы холодного оружия. Также установлена причастность членов группы к поджогам двух иномарок.

Санкции инкриминируемых обвиняемым статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.