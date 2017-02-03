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07:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Без вести пропавшую девушку ищут в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском полицейские ведут поиски без вести пропавшей девушки.

Источник: 38.мвд.рф

В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают без вести пропавшую 22-летнюю Викторию Югатову. Как сообщает 3 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, 31 января около полуночи ушла из дома в Усолье-Сибирском и до сих пор обратно не вернулась её племянница. Девушка была одета в тёмно-серую болоньевую куртку с капюшоном, тёмно-синее трико, на ней были синяя вязаная шапка и синие кроссовки с белой подошвой.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Виктории Югатовой, просят обратиться в полицию по телефонам 02, (3952) 21−64−64 (Бюро регистрации несчастных случаев), 8 (39543) 6−29−66 (дежурная часть МО МВД России «Усольский»).

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