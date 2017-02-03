Во время пожара буйный новосибирец напал на спасателей

В Заельцовском районе города загорелся жилой дом, половину которого занимали общежития, а другую половину — квартиры.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», в одной из комнат находился мужчина, который сначала был замечен в оконном проеме. Затем, когда на место прибыла пожарная бригада, он начал кидаться на спасателей с ножом. Холодное оружие из рук нападавшего удалось забрать.