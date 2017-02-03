Беременная омичка врезалась в «Ниссан» VIP-такси и сильно испугалась — ФОТО

ДТП произошло вчера, 2 февраля в Кировском округе города в шестом часу вечера в районе дома № 85 на улице Конева. 34-летняя жительница Омска за рулем «Сузуки Грант Витара», ехавшая по направлению к улице 70 лет Октября, неожиданно врезалась в «Ниссан Альмера» с опознавательными знаками VIP-такси.

За рулем такси был довольно опытный 50-летний водитель. В аварии никто не пострадал, однако виновница ДТП сильно испугалась. Как выяснилось, женщина беременна и с трудом справилась со стрессом, но от госпитализации категорически отказалась.

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Омской области, по факту ДТП сейчас проводится проверка.