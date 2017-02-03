«Хонда» легла на крышу в ДТП в Новосибирске
Один из участников аварии не уступил проезд другому, потерявший управление автомобиль вылетел в сугроб и перевернулся.
Один из участников аварии не уступил проезд другому, потерявший управление автомобиль вылетел в сугроб и перевернулся.
«Хонда» легла на крышу в ДТП в Новосибирске, информация опубликована в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в социальной сети «Вконтакте».
Автомобиль «Honda Civic» ехал по улице Дмитрия Донского, а автомобиль «Chevrolet Niva» выезжал из гаражей. «Шевроле» не пропустил «Хонду», машины врезались и последняя выехала на встречную полосу, а затем подлетела на сугробе и перевернулась на крышу.
Данных о пострадавших нет.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.