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08:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Хонда» легла на крышу в ДТП в Новосибирске

Один из участников аварии не уступил проезд другому, потерявший управление автомобиль вылетел в сугроб и перевернулся.

«Хонда» легла на крышу в ДТП в Новосибирске, информация опубликована в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в социальной сети «Вконтакте».

Автомобиль «Honda Civic» ехал по улице Дмитрия Донского, а автомобиль «Chevrolet Niva» выезжал из гаражей. «Шевроле» не пропустил «Хонду», машины врезались и последняя выехала на встречную полосу, а затем подлетела на сугробе и перевернулась на крышу.

Данных о пострадавших нет.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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