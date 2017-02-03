В Златоусте женщина зарезала своего приятеля на вечеринке

Жительница Златоуста подозревается в убийстве своего знакомого, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Златоусте в одной из квартир дома в 3 Микрорайоне было обнаружено тело 37-летнего мужчины. По подозрению в преступлении, полицейские задержали 32-летнюю местную жительницу.

Установлено, что в течение нескольких дней компания друзей находилась в квартире и распивала алкогольные напитки. Между потерпевшим и задержанной произошёл конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож и ранила приятеля. Травма оказалась смертельной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящий момент женщина находится в изоляторе временного содержания.