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08:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Златоусте женщина зарезала своего приятеля на вечеринке

В течение нескольких дней компания распивала алкогольные напитки.

Жительница Златоуста подозревается в убийстве своего знакомого, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Златоусте в одной из квартир дома в 3 Микрорайоне было обнаружено тело 37-летнего мужчины. По подозрению в преступлении, полицейские задержали 32-летнюю местную жительницу.

Установлено, что в течение нескольких дней компания друзей находилась в квартире и распивала алкогольные напитки. Между потерпевшим и задержанной произошёл конфликт, в ходе которого женщина схватилась за нож и ранила приятеля. Травма оказалась смертельной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящий момент женщина находится в изоляторе временного содержания.

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